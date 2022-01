Interview exclusive du groupe Black Candy Store

Black Candy Store, un groupe français de rock composé de quatre personnes ayant un style assez particulier. Tixup vous présente ci-dessous une interview exclusive que nous avons eu avec Julien, le guitariste, et Arno, le chanteur du groupe. Black Candy Store était à Tunis en 2010 et a animé un concert réussi.

Tixup: Black Candy Store, assez original pour un groupe de rock. Comment est né ce nom ?

Arno : Merci, ce n’était pas forcément l’originalité que nous recherchions plutôt un nom qui sonne bien avec des références… à la fin il est vrai que c’est original (sourires).

« Candy Store rock » est un morceau de Led Zeppelin qui m’a toujours plu, notamment le côté un peu dandy du chanteur dans ce titre et pour ce qui du « black » c’est une petite private joke ; Julien qui vit en Suède rentrait de son premier voyage là bas alors que nous cherchions un nom et une des gourmandises du pays sont les réglisses salées, black candies… Un peu spécial c’est vrai mais faut essayer !

Tixup: Comment le groupe s’est formé ? Et quelle est la touche personnelle de chaque membre ?

Julien : Nous nous sommes rencontrés vers 16/17 ans et à l’époque, nous étions à fond de grunge, de métal comme Slayer, Megadeth, mais aussi de Deep Purple et Led Zep on écoutait vraiment tout ce qui nous passait sous la main. Nous étions boulimiques de musique et on n’arrêtait pas de se faire écouter des trucs.

A coté de ça nous essayions aussi de reproduire toutes ces influences dans divers groupes de reprises, avec plus ou moins de succès. A l’époque, c’était très difficile de trouver des zicos qui voulaient jouer ça et le niveau n’était pas aussi haut que ce qu’on peut voir aujourd’hui! Mais c’était toujours Arno au chant et moi à la guitare.

Et les années se sont enchainées comme ça, avec toutes les vagues de musique du moment et bien sur nous jouions toujours ce que nous aimions mais nous fîmes une grosse incursion dans la fusion métal a la Faith No More/ Incubus/ Korn like de 1999 jusqu’à 2006. Ce groupe eu un petit succès dans le milieu et c’est là que nous avons vraiment appris à être professionnels en jouant avec des groupes comme The Gathering, F.F.F, Lofofora, Mass Hysteria ou encore le fabuleux Ron Thal.

Arno : Nous avons décidé de prendre les choses en main en 2008 et de faire notre musique, celle qui nous tient à cœur. Nous avons commencé à composer puis à recruter un bassiste et un batteur.

Originellement, c’est Marco (Bravin, bassiste de Louis Bertignac, ex-Téléphone) qui était à la basse mais il était très occupé avec Bertignac et son nouvel album, il a donc été remplacé par Binje, nous vous le présentons en avant première ahaha ! Un ami de longue date, comme le batteur Floris que nous connaissons depuis longtemps.

Nous travaillons avec des amis, même si le groupe est très sérieux, la dimension humaine reste primordiale pour nous.

La touche personnelle, hmm question intéressante !

Je dirai que Julien est le créatif musical, un peu dans la lune mais la base du groupe, si proche depuis tant de temps, difficile comme question…

Floris notre batteur est l’optimisme et le calme incarnés, une vraie bonne nature ce mec ; je dis ça car, pour une interview TV Française, j’ai un peu balancé sur lui donc je me fais pardonner ahah ! Non, sérieusement, c’est un super mec !

Binje, notre bassiste est très calme aussi, capuche relevée dans le van, concentration d’énergie avant le live, mais après c’est un bon fêtard ! Au niveau du groupe, il est très solide et très travailleur.

Ce que j’apporte personnellement euh ? J’écris beaucoup, je suis assez introverti normalement mais sur scène, je vis chaque instant intensément. Je suis bosseur et perfectionniste, trop, d’où mon côté anxieux… ok stop pour la psychanalyse, je vous dois combien ?

Tixup : (sourires) Quelles sont vos influences musicales avant et après la formation du groupe?

Arno : Avant, en ce qui me concerne, est la même chose qu’après à vrai dire !

La principale, pour Black Candy Store, est STONE TEMPLE PILOTS, en termes de style, de variations dans un album, de son, de songwriting etc… ils nous ont beaucoup appris. Mais je pourrai ajouter beaucoup d’autres, Led Zeppelin, Soundgarden, Pearl Jam, King’s x, Audioslave, Velvet Revolver, Incubus… tous autant des exemples à bien des niveaux

Julien : Je ne suis pas un gros consommateur de musique. Je n’achète que rarement des disques et donc ceux là je les désire vraiment! Par contre je vais voir beaucoup de concerts depuis que j’habite ici à Göteborg. La scène locale est très connue pour le métal dans le monde entier mais il y a vraiment de tout et c’est presque toujours très bon: des artistes blues, rock et même des groupes monstrueux comme Graveyard qui sortent tout droit des seventies! Il y a aussi des groupes terrifiants d’efficacité comme Hardcore Superstar. J’ai aussi halluciné sur un bluesman virtuose qui s’appelle Björn Berge et qui vient de Norvège. En dehors de ça, j’ai pas mal écouté le dernier Kings of Leon.

Tixup : Un groupe Français interprétant des morceaux avec un parfait anglais est assez rare, pourquoi le choix de la langue anglaise ?

Arno : Merci ! On me pose souvent la question mais le choix s’est imposé de lui-même, vu nos influences. Aucun groupe Français… ce n’est pas que nous rejetons notre culture française mais au niveau du rock, comme dis souvent Julien, le rock est aux Français ce que le vin est aux Anglais !

Je me fais corriger par des gens dont c’est la langue natale et je fais attention de ne pas massacrer l’anglais (sourires) mais pour notre style, l’anglais est incontournable, du moins pour moi.

Tixup : En Tunisie, vous être connus grâce au concert que vous avez assuré en 2010, seriez-vous tentés par un autre concert dans notre pays ?

Julien : Rien ne nous ferait plus plaisir! Nous avions eu droit à un accueil des plus chaleureux qui soit! Je connaissais déjà la Tunisie pour y avoir travaillé avec Adagio et Myrath, et j’étais resté scotché. Je l’avais dit aux autres mais je pense qu’ils étaient encore loins de ce que c’est réellement! Jusqu’à ce que le groupe ait cette chance de jouer à Tunis. Les gens sont très cools et vraiment ouverts aux autres. Surtout, vous n’êtes pas blasés par le business de la musique comme on peut le voir ailleurs. Même s’il y a de très bons musiciens, vous restez des fans de musique et c’est d’une grande fraicheur!

Arno : Si on peut signer pour 1 concert par mois en Tunisie, donnez-moi le contrat ! Oui, bien sûr, nous avons été si bien accueillis, l’enthousiasme et la gentillesse des Tunisiens font chaud au cœur, nous avons hâte de revenir.

Tixup : Êtes-vous au courant de la révolution Tunisienne du 14 Janvier 2011 ?

Julien : Oui bien sur. Harrag notre manager travaille beaucoup avec la Tunisie et nous a tenus informés.

Arno : Oui j’ai suivi ça très attentivement, je suis très heureux de voir que la jeunesse Tunisienne prend les choses en main pour son avenir, qu’elle ne se laisse pas dicter son futur.

Tixup : Qu’en pensez-vous ?

Julien : Je trouve ça génial que le peuple prenne en main son avenir et surtout face entendre sa voix de part le monde. Je vois beaucoup de gens se plaindre en France mais ils continuent de donner raison au gouvernement en ne faisant pas entendre leur voix, et surtout avec toute la désinformation qui va avec. Ils pensent qu’ils n’ont aucun pouvoir, mais c’est nous qui décidons de ce qui se passe dans le monde. Rien qu’en allant travailler ou acheter notre nourriture on peut faire la différence. Si on arrête ne serait-ce que pendant quelques jours, l’argent s’arrête de couler inlassablement dans les mêmes sphères.

Arno : Ça a été très dur de voir des gens perdre leur vie pour leurs idées et j’ai été impressionné de voir votre détermination même sous la menace des armes. Vous avez lancé un vent de liberté et une ère nouvelle pour le monde, je trouve ça très enthousiasmant !

Je pense néanmoins qu’une difficile partie vous attend maintenant ; beaucoup d’intérêts sont en jeux et de nombreuses personnes intéressées seulement par le profit vont essayer de tirer parti de la situation.

Tixup : En écoutant votre album Back to the wall, on remarque une variété de styles, par exemple entre Wounded et Upward spiral. Pourquoi cette variété ?

Arno : C’est la façon dont nous concevons un album, nous aimons beaucoup de genres de musique différents autour du rock. Je le trouve varié, oui, mais normal en fait ahah !

Nos influences, notre état d’esprit nous emmènent là, on ne cherche pas à varier consciemment, c’est un reflet du moment, d’un sentiment.

Julien : Si tu regarde notre histoire depuis le début, nous avons traversé pas mal de styles et de courants musicaux. Donc je suppose qu’il est normal de voir cela retranscrit dans notre album qui regroupe quand même presque deux ans de composition. Il y a aussi le fait que pour moi, la musique doit toujours rester fun. Beaucoup de groupes sont comme nous mais ils n’osent pas s’écarter de ce qui marche actuellement car ils prendraient le risque de ne pas fonctionner commercialement. Je les comprends, car quand tu entends à chaque interview des trucs comme « hey vous devriez ajouter une touche d’électro ou plus de pop dans votre musique, ca la rendrai plus intéressante…»

Tixup : Dans Recall, on ressent une touche d’Audioslave ou même de Stone Temple Pilots. Quelles étaient vos inspirations pour aboutir à des morceaux pareils ?

Arno : C’est flatteur ! Je me souviens qu’à ce moment là j’écoutais beaucoup Army Of Anyone, le groupe avec les frères Deleo (de Stone Temple Pilots), le chanteur de Filter, et un super batteur qui joue avec Korn maintenant, Ray Luzier.

Un groupe au succès mitigé, je n’ai pas compris pourquoi vu la qualité de l’album, le meilleur de cette année là pour moi !

Et Audioslave et STP restent quasiment en permanence dans ma playlist de chaque jour, oui ça déteint surement ahaha mais honnêtement, on n’a a pas vraiment conscience de cela pendant le processus de compo, on reste concentrés vraiment sur notre musique.

Tixup : Avec un style assez aimé par les fans de Rock, vous avez réalisé un excellent album. Quels sont vos futurs projets ?

Arno : Encore merci ! Nos projets sont multiples et certains bien avancés, nous avons beaucoup de matériel en « chantier » pour le deuxième album, nous allons lancer notre site web avec une « Black Candy Shop », trouver encore et encore des partenaires pour nous accompagner et bien sûr, nous espérons venir bientôt en Tunisie. Il faudra voir cela avec Harrag, notre manager bien aimé ahaha !

Tixup : Un dernier mot pour vos fans Tunisiens ?

Arno et Julien : A très bientôt nous l’espérons, continuez de construire votre avenir, tout cela vous appartient !

