Le Mouvement Ettajdid exprime son adhésion à un Front National Uni

Dans un communiqué rendu public, le Mouvemeent Ettajdid a affirmé son adhésion à l’appel lancé par des partis politiques, des associations, des organisations, des personnalités indépendantes et des syndicalistes en vue de s’unir au sein d’un front national basé sur des fondements démocratiques, progressistes et modernistes. Cette union permettra aux différents partis adhérents de se regrouper sur des listes communes lors des élections de l’Assemblée Nationale Constituante.

En effet, le Mouvement «Ettajdid» a fait part de son attachement aux principes et valeurs prônés par cette initiative précisant que cette dernière répond aux exigences de placer l’intérêt du pays au-dessus des considérations politiques et des intérêts partisans et de réaliser un projet sociétal consolidant les choix de la démocratie, de la modernité et de l’équité sociale.

En conclusion, le Mouvement se dit disposé à contribuer directement à la concrétisation de cette initiative, à l’élaboration de son programme électoral ainsi qu’à la préparation des listes de ses candidats dans toutes les circonscriptions.

