Les manifestants appellent au retrait de Béji Caïd Essebsi

Prévue depuis quelques jours, la manifestation d’aujourd’hui, 24 avril 2011, représentait un message symbolique au gouvernement provisoire, particulièrement au Premier ministre, Mr Béji Caïd Essebsi, et au Président provisoire, Mr Fouad Mebazaâ. Pacifique, la manifestation s’est déroulé tranquillement avec des slogans et appels légitimes qui représentaient la volonté du peuple d’avoir un pays libre, démocratique et surtout sans injustice et corruption mais aussi une volonté qui appellent à écarter les cadres et responsables de l’ancien parti au pouvoir, le Rassemblement Constitutionnel Démocratique, parti du président déchu Zine El Abidine Ben Ali.

Les messages sur pancartes se sont diversifiés, contre l’injustice, contre la corruption, des appels à ce que les responsables de la mort des martyrs tunisiens soient traduits devant la justice, des appels pour l’indépendance du corps judiciaire et à la liberté de la presse, bref, des demandes légitimes qui se sont exprimées lors de cette manifestation qui n’a connu aucun incident d’ordre public, elle s’est déroulée pacifiquement et a exprimé le bon sens des tunisiens. Les manifestants ont aussi lu la sourat “El Fatiha” pour les martyrs de la révolution tunisienne.

Une remarque à ne pas négliger, la manifestation de ce dimanche, 24 avril 2011, n’a pas été dans un seul sens avec la présence d’une seule partie de la société comme certaines personnes ont pu déclaré, nous avons assisté à des jeunes, des séniors, des femmes voilées et d’autres non-voilées, des enfants et des familles qui sont venus exprimer et faire valoir une seule voix, tous tunisiens, tous pour la liberté et pour la démocratie, tous pour traduire en justice les voleurs, pilleurs et tueurs…

Par ailleurs, les manifestants ont appelé le dirigeant libyen Mouamar Kadhafi à ce qu’il se retire de la Libye tout en insistant sur le fait que le Premier Ministre actuel Béji Caïd Essebsi se retire de son coté.

