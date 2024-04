Une aide de 350 millions d’euros pour la Tunisie et une invitation au G8

Lors de sa visite en Tunisie, le chef de la diplomatie française, Mr Alain Juppé, a annoncé une aide de 350 millions d’euros pour la Tunisie au cours de deux années 2011/2012. Il a indiqué que cette aide permettra de soutenir la Tunisie, notamment par le biais de l’Agence Française de Développement (AFD) pour des différents projets selon les priorités de la Tunisie, particulièrement dans les domaines de la formation, de la lutte contre le chômage, de la rénovation urbaine et de la gouvernance.

Le ministre des affaires étrangères, Mr Alain Juppé, a toutefois fait remarquer que sa visite pour la Tunisie n’intervient pas pour donner des leçons à qui que ce soit mais vient dans la perspective de montrer le soutien de la France envers le peuple tunisien. “La France souhaite profondément le succès de ce mouvement qui voit s’affirmer des idées auxquelles nous tenons depuis longtemps, à savoir la liberté des peuples et celle des citoyens, mais également la liberté d’expression, la démocratie et les droits de l’Homme”, a-t-il déclaré.

Quant à la question de l’immigration, le ministre français a déclaré qu’il faut traiter ce sujet avec la dialogue tout en se comprenant mutuellement pour pouvoir réaliser les objectifs établis à court et à long termes, notamment la réduction des écarts de développement et les inégalités sur les deux rives du méditerranée. Il a indiqué par ailleurs que la France n’est ni une citadelle ni une forteresse, ajoutant que son pays accueille chaque année 200.000 étrangers et abrite une communauté tunisienne de 500.000 dont 13.000 étudiants.

En même temps, Mr Juppé a précisé que le président français, Nicolas Sarkozy, souhaite inviter la Tunisie pour assister à la réunion du G8 prévue à Deauville, à la fin du mois de mai 2011.

J’aime ça : J’aime chargement…