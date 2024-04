600 ingénieurs mobilisés pour espionner les tunisiens

Le président déchu, Zine El Abidine Ben Ali, était l’un des plus paranoïaque de la Tunisie avec la mobilisation de 600 ingénieurs pour espionner les tunisiens à travers tout le territoire tout en utilisant du matériel à la pointe de la technologie, des solutions d’espionnage fournies par l’Allemagne, les États Unis et Israël.

Que ce soit dans les bureaux des établissements, à travers les réseaux téléphoniques, fixe et mobile, Internet et même chez soi avec des caméras de surveillance bien incrustées dans plusieurs coins allant même aux chambres de nuit tel qu’il a fait pour l’ex-ministre Mohamed Lemzali.

En effet, les logiciels de surveillance lui sont fournies régulièrement par Israël, le matériel par l’Allemagne et les codes et les astuces par le service de renseignement américain, la CIA, bref tous les moyens pour avoir l’œil sur chaque tunisien et s’incruster dans la vie privée de chacun…

Entre paranoïa et maladie, Zine El Abidine Ben Ali exprimait tous les signes d’un psychopathe…

