Etats-Unis: Amazon affirme qu’il va embauché 70.000 employés saisonniers

Le géant de la distribution en ligne Amazon a déclaré mardi qu’il allait embaucher plus de 70.000 employés à temps plein aux États-Unis dans les prochaines semaines afin d’aider aux ordres de vacances.

La location saisonnière pour les centres de logistique US d’Amazon est de «répondre à une augmentation de la demande des clients, soit une hausse de 40 pour cent sur l’an dernier, » selon une déclaration d’Amazon.

« Jusqu’à présent cette année, nous avons converti plus de 7.000 employés temporaires aux États-Unis en rôles réguliers à temps plein et nous sommes impatients de convertir des milliers d’autres après cette saison de vacances, a déclaré Dave Clark, vice-président des opérations à travers le monde et le service à la clientèle d’Amazon.

Chaque année, les emplois saisonniers conduisent à des milliers de rôles à long terme, à temps plein dans nos sites – des emplois qui offrent un bon salaire, des prestations à compter du premier jour et la possibilité pour les employés de poursuivre leurs études grâce à notre programme de choix de carrière.

Amazon a indiqué qu’il a créé quelque 40.000 emplois aux États-Unis depuis la crise financière de 2008.

