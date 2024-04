La France bloque les immigrés tunisiens : Personne ne les a invités!

Des tunisiens qui se déplacent clandestinement et la France se met en garde contre cet afflux qui en premier lieu loin des frontières françaises, depuis le début, le blocage des tunisiens s’est ressenti fort de la part du gouvernement français. Quelques semaines après, l’Italie délivre à une partie des immigrés clandestins des papiers d’une durée de six mois pour réduire la pression sur la petite île de Lampedusa et permettre aux tunisiens de circuler librement dans l’espace Shengen, des papiers légaux.

Une partie de ces immigrés, désormais légaux, a choisi de se rendre en France vu le fait que la première langue étrangère en Tunisie est le français. Se retrouver en France permettrait alors à ces immigrés de mieux communiquer, sachant qu’une partie d’eux a de la famille du coté français. Cependant, le gouvernement français a décidé autrement, bloquer ces immigrés au niveau des frontières franco-italiennes en s’arguant que c’est à causes des manifestations de soutien aux migrants tunisiens pour trouble à l’ordre public… Bloquer le trafic ferroviaire, depuis Vintimille (Italie) vers la Côte d’Azur, était la “solution” pour la France…

Ces « manifestants » n’étaient que des citoyens français et italiens, d’un nombre de 250/300, qui ont manifesté leur solidarité envers ces tunisiens qui se sont trouvés bloqués sur les frontières franco-italiennes. Des manifestants qui essayaient d’accompagner les tunisiens afin que ces derniers rejoignent leurs familles. Ces manifestants avaient alors crié justice face à cette indignation et mascarade.

Lionnel Luca, député français de l’UMP des Alpes Maritimes s’est expliqué à l’agence France Presse (AFP) en déclarant que “Ce n’est pas qu’on en veut pas, mais personne ne les a invités et il n’y a aucune raison qu’on accepte des gens qui ne remplissent pas les conditions de pouvoir vivre chez nous décemment. Plutôt que de vouloir aggraver par le nombre ceux avec lesquels on n’a déjà pas de facilité à leur trouver un emploi et un logement ; plutôt que de vouloir accueillir des gens dans des pays qui ont déjà suffisamment de problèmes, il vaut mieux faciliter le retour de ces personnes. Il y a beaucoup de choses à reconstruire et la Tunisie a plutôt besoin des Tunisiens que de les voir partir.”

Quant à Rome, le ministère des affaires étrangères a émis un communiqué exprimant “ferme protestation” de la part du gouvernement italien. Le ministre, Franco Frattini a demandé à l’Élysée des éclaircissements pour ces mesures décidées qui apparaissent “illégitimes et en claire violation des principes européens”. Le consulat italien à Nice a également précisé qu’il « va activer des contacts immédiats avec les autorités locales pour obtenir des explications à ce sujet « .

La France n’a pas caché son opposition par rapport aux troupes des migrants tunisiens se trouvant en Italie il y a quelques semaines, il y a de cela 3 mois, la France avait essayé d’envoyer des munitions et du matériels pour la répression des manifestants contre le régime du dictateur Ben Ali… Bref, la France n’a jamais été réellement du coté du peuple tunisien et n’a même pas essayé de se racheter auprès d’un peuple qui l’a toujours cru un bon allié, un peuple qui accueille les français chaleureusement depuis toujours… Bref, un gouvernement comme tous les autres, à l’inverse des éthiques de son peuple…

