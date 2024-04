Le sorcier de Mouamar Kadhafi jette un sort sur antenne

L’une des interventions hors du commun des alliés du dirigeant dictateur libyen, Mouamar Kadhafi, est sans doute la dernière du sorcier du guide libyen qui jette un sort lors de sa présence sur un plateau de la télévision libyenne.

Le sorcier libyen, Youssef Chakir, a demandé la bénédiction de son homologue marocain pour que son sort soit efficace envers les Etats Unis et la Turquie qui ont demandé leur retrait de Mouamar Kadhafi… Il a promis lors de cette intervention la zizanie dans le monde entier et a mis en garde contre le marabout libyen qui est, selon lui, le plus dangereux. Bref, après l’interdiction de l’adoption par une animatrice de télévision, nous avons eu droit à un sort jeté sur tous ceux qui sont contre le dirigeant dictateur Kadhafi… La prochaine intervention sera-t-elle pour l’appel des extraterrestres à soutenir le régime du clan Kadhafi?

