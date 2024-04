Un responsable de la garde nationale est retrouvé mort

Un responsable de la garde nationale de la région de Médenine, dans le sud-ouest de la Tunisie, a été trouvé mort vendredi soir à son bureau, décédé d’une balle dans la tête, selon une dépêche rapportée par l’agence officielle TAP. Selon cette dernière qui se référe à un communiqué du ministère de l’Intérieur, le décès a été qualifié par un suicide.

La victime avait le rang de chef de district de la garde nationale de Médenine. A son arrivée au poste vers 18h00, la victime avait ordonné ses agents de rejoindre la patrouille qui opérent à l’extérieur. Plus tard et aux alentours de 20h50, ces derniers ont entendu un coup de feu venant du bureau de leur chef. En fonçant la porte du bureau, ils ont découvert leur chef inerte sur une chaise et un revolver par terre.

La police technique et scientifique s’est mobilisée pour établir les premiers éléments de l’enquête, alors que le représentant du ministère public et le juge d’instruction ont écouté les témoignages des agents.

Le drame s’est produit la veille de la venue dans la région d’une équipe de la commission chargée d’enquêter sur les abus commis pendant la révolution et après le 14 janvier, date à laquelle Zine El Abidine Ben Ali s’est enfuit du pays.

J’aime ça : J’aime chargement…