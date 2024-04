Neaera confirme sa présence pour le Rock On Fire

Après la confirmation du groupe autrichien de Power Metal Symphonique, Visions of Atlantis, ainsi que le groupe italien/allemand de Black Metal Symphonique, Graveworm, dans le Rock On Fire. Cet événement qui promet une réussite visuelle et sonore pour les fans de Metal, accueillera aussi le groupe allemand de Death Melodique, Neaera.

Formé depuis 2003, le groupe est cofmposé de : Benjamin Hilleke (Chant), Stefan Keller (Guitare), Tobias Buck (Guitare), Benjamin Donath (Basse) et Sebastian Heldt (Batterie). Il a à son actif 4 albums: The rising tide of oblivion (2005), let the tempest come (2006), Armamentarium (2007) et Ominicide (2009).

Le groupe est actuellement en tournée européenne et assurera son premier show Africain en Tunisie grâce à l’événement du Rock On Fire.

En attendant plus d’informations et de scoops, notre équipe de reporters veillera à vous présenter les nouveautés de ce festival international, Rock On Fire, et la suite de la liste des invités vous sera présentée sur Tixup prochainement ainsi que les détails de chaque groupe participant. Restez Up? alors sur Tixup! pour le Rock On Fire tunisien.

J’aime ça : J’aime chargement…