Comment exercer son droit électoral en Tunisie?

Lors d’un certain régime tunisien, connu sous le nom du régime Ben Ali, les élections étaient bien préparées d’avance pour permettre au dictateur du même nom, Zine El Abidine Ben Ali, de gagner à tous les coups, falsification des résultats, incitations à élire cette seule personne, par exemple lors du jour des élections, en se présentant à un bureau muni de sa carte électorale, vous n’auriez droit qu’à un seul bulletin, le fameux bulletin rouge appartenant au parti dissous, le Rassemblement Constitutionnel Démocratique.

Depuis février dernier, plusieurs sont ceux qui se demandent comment faire pour pouvoir participer réellement aux prochaines élections vu qu’avant, il fallait avoir une carte électorale et bien sur cette carte est délivrée par le parti au pouvoir, le RCD, du coup, seuls les alliés en ont droit à aller exercer leur droit électoral et encore…

Le Ministère de l’Intérieur a voulu clarifier ce point et a demandé aux citoyens tunisiens, âgé de plus de 18 ans et qui n’ont pas des carte d’identité nationale, ainsi que ceux qui ont perdu leurs cartes ou possèdent l’ancienne, d’aller au poste de police ou de garde nationale le plus proche, dans les meilleurs délais, munis des documents nécessaires pour l’obtention de leur carte d’identité nationale.

Cette carte remplacera alors la carte électorale et permettra aux tunisiens d’exercer leur droit électoral.

