Après le patron de la douane, deux autres cadres sont demandés devant la justice

Après le mandat de dépôt de Slimane Ourak, ancien directeur général de la Douane et ancien ministre du Commerce,deux nouveaux mandats de dépôt ont été émis contre un ancien directeur général de la Sûreté nationale et un officier supérieur de la police, tous les deux accusés d’être impliqués dans des meurtres commis lors des événements survenus à Thala et au Kasserine les jours de la révolution tunisienne.

Slimane Ourak, âgé de 56 ans, a dirigé de main ferme les rouages de la douane de 2004 à 2010, période au cours de laquelle le clan des Trabelsi importait sans aucun contrôle et sans payer de taxes douanières toutes sortes de produits. Il a été promu ministre du Commerce les derniers jours de décembre, un poste qu’il n’a tenu que pendant deux semaines avant la chute de l’ancien dictateur Ben Ali.

Le juge d’instruction du Kasserine a émis ces deux mandats de dépôt à l’encontre des deux cadres et l’enquête judiciaire se poursuit selon une source bien informée.

En même temps, toutes les personnes suspectes d’être impliquées dans des affaires de corruption, les proches du président déchu, Zine El Abidine Ben Ali, ministres et conseillers ont été interdits de voyage jusqu’à nouvel ordre. Ces personnes restent à disposition de la justice tunisienne dans l’attente des décisions qui seront prises à leur sujet.

Notons que Slimane Ourak est la sixième personne de haute responsabilité du régime Ben Ali qui a été arrêtée. Après les deux anciens ministres de l’intérieur, Rafik Belhaj Kacem et Abdallah Kallel, le porte-parole officiel de la présidence, Abdelaziz Ben Dhia, le conseiller politique, Abdelwahab Abdallah et le premier arrêté, l’ancien chef de la garde présidentielle Ali Seriati.

