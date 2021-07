Le Royal Mail en Grande-Bretagne doit être vendu

Le Royal Mail en Grande-Bretagne, dont les origines remontent au règne de Henry VIII, doit être vendu à des investisseurs privés. Le gouvernement a annoncé que c’est une âpre vente d’une icône nationale.

Même l’ancien Premier ministre Margaret Thatcher , qui a vendu d’autres services tels que les chemins de fer britanniques, considéré comme le déchargement de la Royal Mail un peu trop loin, en disant réputé qu’elle n’était pas prête à « avoir la tête de la reine privatisée. » reine Elizabeth II s ‘ profil apparaît sur ​​tous les timbres dans ce pays.

Peu importe que les administrations précédentes ont lancé l’idée avant et abandonné face à l’opposition publique bruyante, ou que les employés des postes ont déjà été envisagent de voter une grève pour protester contre les conditions de travail et les retraites. Le gouvernement du Premier ministre David Cameron insiste sur le fait que la privatisation améliorera le service et la rentabilité.

« C’est l’une des plus grandes entreprises de Grande-Bretagne.Il s’avère de plus de £ 9,000,000,000 [14,2 milliards de dollars], emploie 150.000 personnes et distribue le courrier six jours par semaine dans tout le Royaume-Uni, « Michael Fallon, le ministre des affaires, a déclaré à la BBC . «Alors, c’est un des plus forts, les plus grandes marques qui soit. »

La Royal Mail retrace sa lignée de 500 ans, à la nomination d’un directeur des Postes en 1512 par Henry VIII. En 2012-13, le service recueilli et remis 15 milliards de lettres et colis en Grande-Bretagne, depuis les falaises blanches de Douvres en Angleterre du sud vers les îles Hébrides loin de la côte ouest de l’Écosse.

