Rock On Fire, la première édition promet gros

La Tunisie post-révolutionnaire ouvre rapidement les opportunités pour différentes organisations, associations et des particuliers pour se consacrer à des passions sans pour autant avoir peur d’échouer puisque le seul et unique terme qui règne sur ce cher pays qu’est la Tunisie est l’espoir, l’espoir d’une vie meilleure, l’espoir d’avancer sereinement. De ce fait, chacun de nous laisse la porte ouverte pour sa passion pour l’emporter et bénéficier de moments d’évasion sur des arcs en ciel de liberté, cette dernière qui rime depuis toujours avec art et musique.

Rock On Fire est l’un des événements incontournables post-révolutionnaires à ne pas rater lors de sa première édition qui promet gros du coté des artistes et groupes qui se présenteront pour animer des soirées enflammées de musique métal comme certains aiment la nommer. Cet événement, organisé par l’agence Tunisian Infinity Events, est un festival international de Rock avec du potentiel et des surprises pour les fans de ce genre de musique mais aussi pour les autres pour découvrir de plus prés cette musique, qualifiée de métallique et vous en serez surpris de la liste des artistes et groupes qui seront présents.

Parmi les groupes qui seront présents, nous citons Visions Of Atlantis, un groupe autrichien de power metal symphonique, alternant une voix de soprano et une voix masculine et qui animera pour la première fois un Live show en Afrique, une première pour la Tunisie, leader comme d’habitude, et aussi le groupe Graveworm, qu’est un groupe de black metal symphonique composé de membres italiens et allemands, un mélange à ne pas rater.

En attendant plus d’informations et de scoops, notre équipe de reporters veillera à vous présenter les nouveautés de ce festival international, Rock On Fire, et la suite de la liste des invités vous sera présentée sur Tixup prochainement ainsi que les détails de chaque groupe participant. Restez Up? alors sur Tixup! pour le Rock On Fire tunisien.

