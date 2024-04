Zine El Abidine Ben Ali s’ennuie dans sa nouvelle villa

Chassé du pouvoir après 23 ans de présidence, victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC), plongé dans le coma, l’ex-président tunisien semble reprendre une vie normale, selon Europe1, dans une villa prêtée par la famille royale saoudienne.

“Zine El Abidine Ben Ali passe beaucoup de temps devant les chaînes d’informations, il vit une espèce de pré-retraite difficile”, a déclaré le journaliste Nicolas Beau.

Selon la radio Europe1, des témoins ont rapporté que le président déchu, Ben Ali, s’ennuie dans sa résidence en Arabie Saoudite et que la tension monte entre les membres de sa famille qui l’accompagnent et des disputes se déclenchent fréquemment.

Toujours rapporté par la radio française, le président déchu, Zine El Abidine Ben Ali, vit très mal le fait qu’il n’est plus au pouvoir, un pouvoir qu’il avait octroyé illégalement. Il tenait par ailleurs à garder le contact avec la Tunisie et avait insisté à appeler la présidence et les ministères ce qui leur a poussé à changer de numéros de téléphone.

Notons qu’un mandat d’arrêt international a été émis par le gouvernement tunisien depuis janvier dernier contre le président déchu, Zine El Abidine Ben Ali, sa femme, Leila Trabelsi, et d’autres membres de leur famille, dont Belhassen Trabelsi, frère de Leila, réfugié au Canada en compagnie de sa famille et Sakher El Materi, gendre de Ben Ali, réfugié au Qatar où il a pu avoir un certificat de résidence permanente.

