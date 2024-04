22.000 visas Schengen seront délivrés aux immigrés clandestins sur l’île italienne de Lampedusa

Nous avons appris hier après le discours du Premier Ministre tunisien, Mr Béji Caïd Essebsi, que les autorités italiennes ont accepté de régulariser la situation de 22.000 immigrés clandestins qui se sont retrouvés sur l’île de Lampedusa, un afflux d’immigrés de 22.800 personnes selon la déclaration du Premier Ministre.

Il a annoncé que 22.000 immigrés tunisiens seront régularisés et leurs papiers de séjours leurs seront fournis leur permettant ainsi la libre circulation en Europe grâce à un visa schengen et environ 800 personnes seront rendues aux autorités tunisiennes. Mr Caïd Essebsi a précisé que cette initiative n’a jamais eu lieu auparavant et que c’est la première fois que 22.000 visas seront délivrés.

Le sujet a été discuté au cours de la visite du chef du gouvernement italien, Silvio Berlusconi, en Tunisie et la commission technique tuniso-italienne est parvenue finalement à un accord bilatéral autorisant les immigrés tunisiens illégaux de rester sur le territoire italien avec un visa Schengen d’une validité de trois mois.

J’aime ça : J’aime chargement…