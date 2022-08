Le marché français des « sex toys » devient éco-responsable

Les entreprises de « sex toys » en France sont en train de sauter sur le train en marche au niveau écologique et le respect de la nature et découvrent que sexe et éthique se mixent et peuvent être rentable.

Le sexe rapporte de l’argent, mais les entrepreneurs français ont découvert que tout ce qui est biologique le fait aussi. Désireux de plaire aux consommateurs soucieux de l’environnement, les constructeurs français et les détaillants de jouets sexuels et autres produits pour adultes vont au vert, et aurait trouvé la liaison inattendue comme une bonne affaire.

Un créneau éco-responsable qui rapporte

C’est le cas des marques spécialisées dans les produits cosmétiques érotiques organiques qui ont été lancées il y a quelques années. Avec leurs gammes de produits experts, y compris parfums comestibles, huiles de massage et même un baume après-fessée, elles rencontrent un joli succès auprès des consommateurs français.

L’entreprise affirme sur son site que tous ses produits sont fabriqués à partir de 98% à 99,5% d’ingrédients biologiques, l’huile de palme est libre, et mis en bouteille et conditionné dans du verre recyclé et de carton.

Le Président de Divinextases Frédéric Donnat a déclaré à l’AFP, que les ventes ont triplé à 450.000 Euros une fois qu’il a recentré la marque autour de l’esprit écologique. Le pionnier cosmétique a même obtenu un label de qualité de la Fédération Nationale organique de la France.

Claude Laboratoires est une autre entreprise française qui a vu les bénéfices augmenter suite au succès de son « 100% bio, 100% made in France » suppléments érotiques.

Quel sexshop propose des sextoys éco-responsables ?

Il est essentiel de se sentir épanoui dans sa sexualité. Et cela peut passer par de nombreuses solutions. Que vous soyez en couple ou célibataire, il est important de trouver les meilleures réponses possibles à votre recherche de plaisir. C’est pour cela que de plus en plus de personnes se tournent vers les accessoires et objets sexuels pour ressentir toujours plus les sensations de leur corps. Et si vous souhaitez rester responsable, sachez qu’il est possible de voir tous les sextoys éco-responsable sur Senkys.com. Cela vous permettra de profiter d’un plaisir sans nuire à la planète.

En parcourant se sexshop en ligne, vous aurez un large choix dans les objets et accessoires que vous pourrez acheter. Il y en aura autant pour les hommes que pour les femmes. Les vibromasseurs pourront être de différentes formes et de différentes tailles, pour convenir à chaque personne. Ils pourront être utilisés pour des plaisirs solitaires, mais également pour des relations en couple. Il sera également possible de trouver des masturbateurs pour les hommes, ou encore des anneaux vibrants. Cela vous permettre de décupler les sensations ressenties lors des relations sexuelles avec votre partenaire.

Écologique jusqu’à sous la couette