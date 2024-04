Angelina Jolie en visite à Ras Jedir

L’actrice internationale Angelina Jolie, ambassadrice de bonne volonté du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR) est arrivée lundi soir à Djerba pour se rendre ce mardi matin à la frontière tuniso-libyenne Ras Jedir, a confirmé une source à Leaders. Elle entend exprimer sa solidarité avec les réfugiés arrivés de Libye et remercier le peuple tunisien pour son hospitalité, tout en le félicitant pour sa révolution.

La star était arrivée dans un convoi d’une dizaine de voitures sous escorte de l’armée

tunisienne et du protocole diplomatique tunisien. Son apparition a provoqué une grosse bousculade dans le camp de réfugiés de Choucha par où ont transité des dizaines de milliers de personnes depuis le déclenchement des troubles en Libye en mi-février.

«Angelina on t’aime», «Angelina we love you», lui criaient des réfugiés ghanéens, congolais, nigérians et ivoiriens surexcités.

Très touchée par la situation, l’épouse de Brad Pitt a visité deux tentes où sont hébergées des familles et a discuté avec des responsables du camp.

«On est fatigués d’être là! On veut retourner au Nigeria, ramenez-nous!», lui lance un réfugié nigérian. «Chez moi c’est la guerre. On ne s’occupe pas de nous», rajoute Félix Atoubé, un réfugié ivoirien.

«C’est une très bonne chose qu’elle soit là même si je n’ai pas vu ses films», explique Emmanuel Gatoni, un congolais de Bukavu. Début mars, Angelina Jolie s’était rendue deux jours en Afghanistan pour y rencontrer des réfugiés afghans rentrés au pays.

La fondation d’Angelina Jolie et de son compagnon Brad Pitt a couvert les frais d’un vol de rapatriement de 177 personnes vers leur pays d’origine. Une ambulance a également été acquise afin de soutenir les efforts de la Tunisie envers les blessés en provenance de la Libye.

« Nous encourageons tous les gouvernements, à continuer d’apporter leur soutien car les réfugiés en ont grand besoin sur le terrain. Tous ces gens attendent ici sans aucun espoir, incapables de rentrer chez eux et sans aucun espoir de retour », a rajouté l’actrice lors de sa visite.

L’actrice a été surtout touchée par les récits dramatiques de réfugiés provenant de pays de l’Est africains et d’Afrique sub-saharienne, délibérément pris pour cible à l’intérieur de la Libye.

La star a appelé à la mise en place d’un corridor humanitaire pour faciliter l’accès en toute sécurité à ces populations à des points de refuge.

