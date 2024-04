Ali Seriati avouera seulement en présence des médias

Ali Serait serait sur le point d’avouer tout ce qui s’est passé avant le 14 janvier, date à laquelle Zine El Abidine Ben Ali s’est enfui de la Tunisie en compagnie de sa petite famille. L’information qui circulent actuellement nous annonce que l’ex général de la garde présidentielle, Ali Seriati, incarcéré quelques dizaines de minutes après la fuite de l’ex-président aurait demandé la présence des médias comme condition pour avouer tout ce qui s’est passé et répondre aux chefs d’inculpation qui lui sont imputés.

Homme de main et très rapproché de l’ex président, l’ex général, Ali Seriati est accusé de “complot contre la sûreté intérieure de l’État”, “actes d’agression” et “incitation à s’armer, à commettre des crimes et à provoquer le désordre sur le territoire tunisien”.

Ali Seriati serait sur le point de tout avouer devant les médias? Info ou intox? En tout cas, l’affaire Seriati n’est pas encore close et créera surement la polémique les prochains jours.

