Affaire Snowden : Le Quai d’Orsay longtemps surveillé par la NSA

Les dessous de l’affaire Snowden continuent de faire de ravages avec chaque fois de nouvelles révélations de l’hebdomadaire Der Spiegel qui cette fois font état de la surveillance en 2010 de représentations diplomatiques françaises par la NSA, notamment le Quai d’Orsay. Cette opération a été une « réussite ».

L’hebdomadaire allemand Der Spiegel a affirmé dimanche que la NSA (l’Agence nationale de sécurité américaine) a espionné des diplomates français de manière ciblée aux Etats-Unis ainsi que la chaîne de télévision qatarie Al-Jazeera.

Selon un document interne de l’agence datant de juin 2010 et classé « très secret », consulté par le magazine, la NSA aurait espionné en 2010 des représentations diplomatiques françaises à New York et à Washington.

Toujours selon le Spiegel, elle se serait intéressée en particulier au réseau privé virtuel (VPN) reliant les ordinateurs des ambassades, des consulats et du siège parisien du ministère français des Affaires étrangères.

Opération réussie contre le ministère français

L’hebdomadaire a aussi souligné que l’action contre le ministère français est qualifiée dans le document de « réussite« . Dans une liste de septembre 2010, la NSA a établi comme objectifs les représentations françaises à Washington et au sein des Nations unies, où elle a installé des micros, selon l’article, qui indique qu’elle a également rassemblé des captures d’écran provenant de sa succursale de New York.

Partager : Twitter

Facebook