Facebook s’oppose à la troisième Intifada Palestinienne

Il y a quelques jours, le réseau social numéro 1 dans le monde, Facebook, a retiré une page appelant à une troisième Intifada pour la libération du Palestine occupé.

Le retrait de cette page avait été ordonné après que le ministre israélien de l’information, Youli Edelstein, ait écrit à Mark Zuckerberg lui demandant le retrait immédiat de la page s’arguant qu’elle appelait à la violence à travers les commentaires. Le réseau social, Facebook, a répondu favorablement à cette demande en retirant la page après le retrait de la première il y a une semaine, celle qui appelait à la libération du Palestine, une page du nom de Free Palestine.

La page retirée comptait environ 350.000 fans lors de sa suppression et appelait à une troisième Intifada le 15 Mai prochain pour la libération du Palestine. Aussitôt retirée, de nouvelles pages ont été créées et comptent un nombre important de membres, allant jusqu’à plus de 250.000 fans sauf que cette fois aussi, plusieurs de ces pages ont été retirées.

Selon Facebook, la page retirée avait été créée avec du contenu pacifique et que les appels à la violence se sont présentés à travers les commentaires. Nous nous demandons ici pourquoi y a-t-il deux options sur chaque commentaire, Signaler comme indésirable et Signaler comme abusif, Facebook aurait peut être du retirer les commentaires et laisser la page, pour honorer ses engagements envers ses membres…

En même temps, des pages israéliennes appelant au retrait des pages palestiniennes ont été créées comme celle du nom de “Join the effort to delete the group « Third Palestinian Intifada »” qui compte un peu plus de 10.000 membres. Jusqu’au 15 mai prochain, les cyber-militants s’affrontent sur Internet.

