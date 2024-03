Ali Seriati est un homme innocent et a soutenu la révolution

Ali Seriati est un homme innocent et a supporté la révolution, c’est ainsi que son avocat aurait déclaré selon nos confrères de Tunisienumerique.com, Me Zoubeir a décidé de défendre cet homme après qu’il a été la cible de certains médias qui l’ont attaqué à tort en sa personne et sa réputation, des rumeurs et accusations non fondées, selon cet avocat.

“Et bien que l’instruction soit en cours , je peux dire que le président déchu a fui suite aux informations reçues de son beau fils Marwan Mabrouk de l’Angleterre et de la France ou de certains représentants de ces pays en Tunisie. La fuite a été aussi le résultat des informations sur l’arrestation des membres de la famille Trabelsi, par certains nationalistes des forces de l’intérieur, sans prendre des consignes de personne. Sachons que la raison de Ben Ali pour quitter le pays n’était que faire une « Omra » puis retourner de nouveau”, a déclaré l’avocat de Ali Seriati.

Me Zoubeir Saïdi, avocat d’Ali Seriati, a par ailleurs ajouté qu’il ne peut avancer une date concernant la fin de l’instruction bien qu’il a terminé ses interrogatoires. Il a déclaré que son client est optimiste pour son acquittement après avoir présenté des preuves de son innocence et après l’écoute de certains témoins qui sont dignes de confiance.

L’avocat a précisé que son acceptation de représenter Ali Seriati revient au fait qu’ils sont tous les deux originaires de la même ville, le Kairouan, et que cette initiative fait partie de la campagne qu’il a commencé pour la promotion du Kairouan comme capitale politique de la Tunisie, un objectif qui va permettre le développement de toutes les régions défavorisées de l’intérieur du pays vu la position géographique centrale de la ville.

Me Zoubeir Saïdi a déclaré qu’il ne peut révéler les détails des enquêtes qui sont confidentiels mais a ajouté que son client, Ali Seriati, a soutenu la révolution tunisienne et a permis au pays de connaître un calme provisoire jusqu’à la décision de l’application de l’article 57 de la constitution tunisienne. “La seule chose que je peux confirmer maintenant c’est qu’après la fuite du président déchu, Ali Seriati n’a ni interdit l’accès au palais présidentiel, ni donné l’ordre de tirer pour tuer le premier ministre et les deux présidents de la chambre des députés et de la chambre des conseillers. Au contraire, Seriati a permis à ces derniers d’appliquer l’article 56 de la constitution, et l’opération a été transmise à la Radio et la Télévision Nationale. L’acte de Ali Seriati constitue un soutien clair à la révolution tunisienne sachant que les consignes étaient de garder le palais et ne permettre à quiconque d’y accéder. La décision de mon client a permis au pays de connaître un calme temporaire dans l’attente de la décision du 15 janvier 2011 en appliquant l’article 57 de la constitution.”

