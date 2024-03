Quoi de mieux que le rêve pour débuter le mois d’avril?

Si vous êtes du côté de Tunis, on ne pourra que vous envier, car le 2 et le 3 avril aura lieu le mini-festival Rêv&volution , ou comment rêver d’évolution après la révolution. Le temps est aux rêves avec les premières brises du printemps, et de quoi rêverait-on ces temps-ci sinon d’une plus belle Tunisie ?

C’est ce que nous propose Associamed (l’association des étudiants et internes en médecine de Tunisie) pendant deux jours avec une manifestation culturelle originale et qui s’inscrit dans une campagne de revalorisation du livre et de la lecture. En effet tous les bénéfices serviront à offrir des bibliothèques aux écoles les plus défavorisées de la Tunisie.

Le 2 avril à Dar Bach Hamba à la Médina on vous donne rendez-vous avec une expo-photos, des ateliers qui nous emmèneraient à la visite d’une Tunisie sans régionalisme, sans SIDA, sans oppression, et une après midi de conférences-débat « Nouvelle Tunisie : accepter nos différences et dépasser nos conflits » avec la psychanalyste Mme Raja Ben Slama, et Mme Saida Garrach : avocate et militante des droits de l’homme. L’entrée est libre, et vous trouverez sur place un stand de collecte de livres pour recevoir vos dons, n’oubliez pas de dénicher quelques contes à offrir aux petits écoliers !

Le 3 avril, le Colisée résonnera à partir de 18h avec un concert organisé en partenariat avec l’ambassade de la république de Pologne en Tunisie où nous pourrons savourer la musique passionnée des frères Mraihi accompagnés par leur troupe polonaise, et la belle voix tuniso-suisse de Soraya Ksontini en première partie. Le tout sera précédé par un mini-spectacle de l’acrobate Radwan Chalbaoui, pour le plaisir de nos yeux !

L’entrée est fixée à 12d (et 7d pour les étudiants), tous les bénéfices seront versés au projet « Bibliothèques dans nos écoles ». Soyons donc nombreux à répondre à l’appel de Rêv&volution, rêvons d’union et de tolérance, supportons le droit à l’éducation et parions sur nos générations futures.

Vous pouvez suivre l’événement sur facebook Rêv&volution, ou sur Twitter @Rev_volution.

Et rendez-vous ce week-end !

