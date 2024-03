Réussite du concert de Symphony X et Amaranthe à la Coupole

Attendus par plusieurs centaines de personnes, les deux groupes de rock Symphony X et Amaranthe ont fait le show ce samedi 26 mars 2011 à la Coupole d’el Menzah devant un public nombreux qui n’attendaient que ces quelques heures pour savourer cette bonne musique avec la compagnie d’un groupe tunisien, à savoir, Brainstorming.

Ce dernier a commencé la soirée avec un spectacle assez intéressant portant leur style connu par tous les fans de rock. Les membres du groupe étaient à la hauteur des attentes et ont présenté un concert digne des grands groupes de renommées internationales. Un grand BRAVO pour nos tunisiens qui nous ont honoré lors de cette dernière soirée de la 8eme édition du Festival Méditerranéen de la Guitare, tout comme leurs collègues qui ont animé les précédentes soirées. Avant le début du festival, nous nous sommes dit que cette édition du festival sera exceptionnelle, de part l’air de liberté qui règne sur la Tunisie depuis un peu plus de deux mois, de part la volonté des tunisiens de se montrer et de se démarquer, non pas qu’au niveau local mais à un niveau international.

La soirée s’enchaîne avec le groupe Amaranthe et sa voix féminine d’Elise Ryd, un groupe venu de la Suède pour nous faire découvrir un style bien particulier, tout le monde savourait ce « show », tout le monde découvrait ce groupe, suédois/danois, qui gagne de plus en plus de places dans le cœur des spectateurs et sur la scène européenne, notamment avec le dernier clip Hunger. Bref, Jake et Elize, les deux vocalistes, Andy le screamer, Olof à la guitare, Morten, à la batterie et Johan, le bassiste, ont enflammé la scène avec leurs tubes.

Vient le tour du tant attendu Symphony X, l’un des meilleurs groupes actuels sur la scène mondial, une entrée en force des cinq membres, Michael Romeo, guitariste hors normes du groupe, Russel Allen, une voix dure d’un chanteur exceptionnel, Michael Lepond, un bassiste qui faire bouger la salle, Jason Rullo, un batteur doué avec ses baguettes, et Michael Pinnella, le claviériste du groupe, ont mis le feu sur la scène pour enflammer encore plus le public évadé sur les airs joués par le groupe.

En tout, la soirée était plus que réussite, trois groupes dont deux têtes d’affiche qui ont emporté le public chaque minute, un arc-en-ciel musical dés le début de la soirée jusqu’à la fin.

Photos du groupe Amaranthe

Photos du groupe Symphony X

Photos du groupe Brainstorming

Les vidéos seront disponibles au cours de cette semaine. Notre équipe est entrain de travailler dessus.

