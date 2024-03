Séance dédicaces par Symphony X et Amaranthe avec la présence de Farsim Hossain

Dés leur arrivée, les deux groupes, Symphony X et Amaranthe, avaient un programme très chargé, entre interviews à l’aéroport, déjeuner, séance dédicaces et découverte du lieu du concert du samedi, les deux groupes se sont livrés à leurs fans et à nos caméras.

Les fans étaient au rendez-vous cet après-midi à l’hôtel Vime d’el Menzah VII pour se faire dédicacer des guitares, des t-shirts et le classique papier qui trouvera refuge directement dans un cadre-photo. En tout, les membres des deux groupes se sont montrés sympathiques avec leurs fans et ouverts pour les photos et les discussions, un esprit que nous aimerions voir de plus en plus chez nos artistes locaux. Bref, l’ambiance était bonne depuis l’arrivée des deux groupes et le sera surement le samedi lors du concert tant attendu.

Une petite note, un jeune bengalis qui s’appelle Farsim Hossain, un accro de Symphony X, qui a tout fait pour arriver à Tunis afin d’assister au concert donné par le groupe, il est allé de Bangladesh à New Delhi pour demander un visa pour pouvoir faire le voyage jusqu’à la Tunisie, il croyait que ça ne prendrait que deux jours et il s’était muni d’un peu d’argent qu’il avait réussi à se faire, le troisième jour à New Delhi, Farsim commence à manquer de sous pour pouvoir tenir les jours qu’ils lui restaient, c’est alors qu’il avait décidé de se réfugier devant un mosquée là où il avait trouvé de l’aide pour qu’il tienne 8 jours de plus. Chose faite et visa accordée, le jeune homme met le cap vers la Tunisie.

En même temps, les organisateurs du Festival Méditerranéen de la Guitare avaient entendu parler de lui à travers Facebook et ont décidé de le prendre en charge. Dés son arrivée à l’aéroport, Farsim Hossain a été accueilli par des membres de la comité organisatrice et placé dans une chambre d’hôtel, 5 étoiles, à coté de la chambre de ses idoles, les Symphony X!

Les photos de la séances des dédicaces

[nggallery id=29]

J’aime ça : J’aime chargement…