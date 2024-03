Le Ministère de l’Intérieur met en garde contre les sit-in injustifiés

Le Ministère de l’Intérieur a mis en garde hier à travers un communiqué qu’il a publié informant les tunisiens qu’il est interdit d’organiser des sit-in à la place du gouvernement suite aux différents appels lancés par plusieurs personnes sur le réseau social Facebook.

Le communiqué a annoncé que le Ministère de l’Intérieur alerte à la gravité de la situation et met en garde contre les menaces et appels à la violence et à des émeutes ainsi que des attaques sur les personnes et les biens, qualifiant que ces personnes exploitent la révolution tunisienne en appelant à des sit-in injustifiés afin de créer le chaos et semer la zizanie pour déstabiliser le pays et perturber les intérêts publics.

Selon ce même communiqué, le ministère de l’Intérieur a annoncé qu’il veillera avec tous les moyens pour trouver ces personnes, leurs partisans et ceux qui sont derrière eux et que toutes ces personnes seront traduites en justice.

A peine le communiqué apparu, les réactions se sont vues diverses, la majorité était contre ce qui a été dit lors de cette annonce et avait qualifié que c’est un discours semblable à ceux de l’ancien régime, le régime de Zine El Abidine Ben Ali. Plusieurs personnes ont déclaré sur les réseaux sociaux qu’elles se sont vues quelques mois en arrière…

