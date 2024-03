Interview vidéo exclusive du rockeur Mattias IA Eklundh

Mattias IA Eklundh, ce rock star du groupe suédois Freak Kitchen, un guitariste talentueux et sympathique selon les témoignages que nous avons pu recueillir après son spectacle animé le 23 mars dernier. Le guitariste a fait participé un jeune tunisien durant son show pour l’accompagner sur scène et c’était réussi et une bonne initiative qui inciterait surement les tunisiens à améliorer leur jeu pour monter sur scène en compagnie de figures internationales qui auront l’occasion de jouer chez nous.

Rires et chansons, c’est ainsi que nous pouvons qualifier le show de Mattias IA Eklundh, qui a profité de son spectacle pour prendre le public en photo-souvenir, ainsi mémoriser sa première venue.

Après le spectacle, nos caméras ont pu filmer une interview exclusive du guitariste que nous vous proposons ci-dessous, une interview-vidéo exclusive de Mattias IA Eklundh.

