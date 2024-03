Symphony X et Amaranthe organisent une séance dédicaces

Les deux têtes d’affiche de la dernière journée de la 8eme édition du Festival Méditerranéen de la Guitare, deux gros calibres dans le monde du Rock, Symphony X, ce groupe américain, parmi les leaders dans le monde et Amaranthe, ce groupe suédois qui gagne de plus en plus de places en Europe, les deux groupes arriveront à l’aéroport Tunis-Carthage le vendredi 25 mars 2011, un jour avant leurs montées sur scène pour clôturer cette 8eme édition du FMG.

Les organisateurs du festival nous ont communiqué qu’une séance dédicaces sera organisé le vendredi à 15h à l’hôtel Vime à El Menzah VII. C’est donc une occasion à ne pas rater de rencontrer les membres des deux groupes qui seront disponibles à partir de 15h jusqu’à 16h pour le plaisir de leurs fans.

Rappelons que les deux groupes, Symphony X et Amaranthe, animeront un concert le samedi, 26 mars 2011, à la Coupole d’el Menzah en compagnie des groupes tunisiens Brainstorming et Barzakh, ceci à partir de 18h.

Les prix des tickets ont été fixés par la comité organisatrice à 20 dinars pour l’orchestre et 30 dinars pour les gradins.

Autre info croustillante, les deux groupes arriveront à l’aéroport Tunis-Carthage vers 13h. Soyez nombreux à les accueillir 😉

Vous pouvez découvrir les deux interviews exclusives, accordées à notre site Tixup.com, de deux membres du groupe Amaranthe, Elize Ryd et Jake E. Lundberg, ainsi que le clip exclusif du groupe, Hunger.

