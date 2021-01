Haute-Loire: Une cloche se détache en pleine la messe.

La cloche de l’église de Saint-Pierre-du-Champ, prés d’une tonne, s’est détachée pendant la messe. Heureusement, l’incident n’a fait qu’un blessé léger.

En pleine messe à l’église de Saint-Pierre-du-Champ (Haute-Loire), les paroissiens ont du quittés avec une grosse frayeur. Tôt ce dimanche, vers 10h30, une cloche d’une tonne s’est détachée puis elle a tombé au fond du clocher.

Par chance, il n’y eu pas trop de souci à se faire, on a enregistré seulement un seul cas de blessure. Une paroissienne a été très légèrement blessée au bras par des débris de plâtre, qui tombés du plafond.

Vers 10h, l’une des deux cloches s’est décrochée, la pièce en bois et métal qui la retenait ayant cédé. Cet incident est causé par les usures causées par le temps. Il faut savoir que les cloches installées depuis 1937, sonnaient nuit et jour pour signaler les heures et les demi-heures.

