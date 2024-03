Sakher El Materi reçoit un visa de résidence permanente au Qatar

Nous avons appris aujourd’hui selon Al Arabiya que Sakher El Materi, gendre du président tunisien déchu, Zine El Abidine Ben Ali, a bénéficié d’un visa de résidence permanente au Qatar après qu’il ait pris la fuite lors de la chute de son beau-père, Zine El Abidine Ben Ali.

Sakher El Materi, ce jeune homme d’affaires à la tête du vaste groupe Princesse El Materi Holding, présent dans le commerce automobile, l’immobilier, le tourisme de croisière, les finances, les médias, les télécommunications et l’agriculture (Ennakl, Assabah, Banque Zitouna, Tunisiana, etc.) avait présenté pour la famille au pouvoir le relais à la présidence et sa position de gendre préféré de l’ex-président Ben Ali lui a permis d’ouvrir des portes et bénéficier de plusieurs avantages privilégiés. La « surprise » découverte après sa fuite est sans doute les pièces historiques qui se sont trouvées dans sa résidence à Hammamet, une partie de l’histoire tunisienne lui a servi de décor… Il possède aussi plusieurs biens immobiliers au Canada et en France d’après les témoignages et les informations qui circulent depuis plusieurs mois.

Sakher, le petit chouchou de Leila et son époux, a pris la fuite en direction du Qatar et s’est déplacé entre plusieurs hôtels pour se cacher des médias et des personnes à sa traque après les accusations qu’il l’en a eu droit de la justice tunisienne causant le lancement d’un mandat d’arrêt international à son encontre. Il se trouve actuellement à un hôtel luxueux à Doha, capitale qatarienne, du nom de Four Seasons, et réside au 23eme étage sous une surveillance permanente et une sécurité renforcée.

