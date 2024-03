Début des fusions des partis politiques en Tunisie

Avoir un bon nombre de partis politiques est sans un signe du pluralisme et l’une fonctions principales de la démocratie, la diversité des partis politiques permet à améliorer les mesures entreprises et ouvre la porte pour chacun pour participer à la vie politique. Le pluralisme met les différentes parties au pouvoir dans des positions bien surveillées ce qui leur pousse à éviter les bêtises et donner le mieux. Sauf que les partis composant cette diversité doivent nécessairement avoir un bon programme de réformes, une bonne base populaire mais surtout avoir une stratégie bien définie et bien claire.

En Tunisie, nous avons assisté à une explosion des partis politiques pour atteindre 44, deux mois après la chute de l’ex président, Zine El Abidine Ben Ali, et son clan. 44 partis politiques avec seulement quelques uns qui sont connus, selon des sondages réalisés, les tunisiens ne connaissent pas la totalité de ces partis qui voient le jour, presque, quotidiennement.

La création des fronts par exemples est une stratégie connue des politiciens avant l’entrée à des élections, ces fronts permettent d’élargir le nombre des adhérents et agrandir la structure politique sur les différents plans. Généralement, nous assistons à des fusions des partis de droite ensemble ou ceux de la gauche, des partis ayant des orientations qui se ressemblent, par exemple la fusion de trois partis de gauche au sein d’un même parti avec un nouveau nom qui rassemble les trois, des fois, ils gardent le nom d’un seul parti au détriment des deux autres, etc.

Pour revenir au cas de la Tunisie, 44 partis politiques nous laissent croire à la constitution de plusieurs fronts et des fusions fréquentes, c’était quasi-probable. Les premiers qui se sont donc lancé sur cette ligne de fusion sont “le Parti Achaab” et “le Mouvement unioniste progressiste”. Ce rassemblement a été annoncé le 20 mars 2011 et cette nouvelle composition politique porte désormais le nom de “Le Mouvement Achaab unioniste progressiste”.

Mr Béchir Essid, chef du Mouvement Unioniste Progressiste, a été désigné coordinateur Général de cette nouvelle formation politique et Mr khaled Krichi, chef du Parti Achaab, comme porte- parole officiel du mouvement. Les deux hommes sont des hommes de droit avec des orientations politiques qui se ressemblent, c’est ainsi qu’ils ont décidé de fusionner leurs deux partis pour élargir leur base populaire et améliorer les moyens mis à disposition.

