Découverte d’un poisson mangeur de testicules humaines

Pour une fois, les hommes devraient avoir peur des poissons.

En effet, en Suède on vient de découvrir un nouveau type de poisson exotique, le Pacu , surnommé « le coupeur de testicules« . Il est aperçu pour la première fois dans les eaux suédoises.

Cette information a été relayée par le site Internet de 20 minutes, qui a indiqué que ce poisson fut découvert par un pêcheur la semaine dernière. Ce poisson serait un cousin du Piranha et se trouve, généralement, en Amérique du Sud.

Le Pacu est connu par une caractéristiques assez insolite: Il s’attaque aux testicules humaines.

Le musée d’Histoire naturelle du Danemark essaye de prévenir les nageurs: « Gardez vos maillots de bain si vous vous baignez dans le détroit, ils sont peut être nombreux. »

On rapporte même que ce poisson exotique pourrait mesurer jusqu’à 90 centimètres et peser 25 kg. Et il porte bien son surnom de « coupeur de testicules » car plusieurs pêcheurs sud américains, surtout de l’Amazonie, ont révélé avoir été attaqués par le Pacu et avoir perdu une partie de leur partie intime.

Henri Carl, un expert du monde marin au musée danois explique: « les pacu mordent parce qu’ils ont faim et les testicules conviennent parfaitement à leur bouche. Leur bouche ne sont pas très grandes, c’est pour cela qu’ils mangent des noix, des fruits et des petits poissons, les testicules humaines sont juste des cibles naturelles. »