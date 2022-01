Les tortues vertes menacées par les déchets rejetés par l’homme

Mis à part le réchauffement climatique, la pollution menace de plus en plus la survie de plusieurs espèces animales.

Les tortues vertes, par exemple, sont en danger surtout parce qu’elles ingèrent de grandes quantités de déchets rejetés par l’homme.

Une étude australienne publiée dans la revue scientifique Conservation Biology a révélé que six des sept espèces de tortues marines ingèrent des débris rejetés par l’homme et toutes les six sont classées comme vulnérables ou en danger.

La multiplication des déchets

Qamar Schuyler, qui a géré cette étude l’Université du Queensland a déclaré: « Pour la tortue verte, la probabilité qu’elle ingère des déchets a quasiment doublé en 25 ans. Les tortues vertes en particulier en ingèrent beaucoup plus qu’auparavant puisque la probabilité est passé de 30% en 1985 à près de 50% en 2012. »

En fait, à l’âge adulte ces tortues vertes peuvent même mesurer 1,50 m et leur espérance de vie est d’une moyenne de 80 ans.

Partager : Twitter

Facebook