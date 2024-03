Les otages du navire Hannibal II sont libres

Nous avons appris aujourd’hui, jeudi 17 mars, que les membres de l’équipage à bord du navire Hannibal II, détenu par des pirates somaliens, ont été libérés ce matin et si dirigent actuellement vers l’aéroport de Djibouti, par voie maritime.

Le ministère du Transport de l’Équipement a affirmé qu’un avion sera mis à disposition des tunisiens pour les rapatrier de Djibouti tout en ajoutant que les conditions de protection et de sécurité du navire et des personnes à son bord ont été assurées. Le ministère a rassuré que les membres de l’équipage, du nombre de 32 dont 22 tunisiens, sont sains et saufs et que la traversée durera trois jours avant d’arriver au port de Djibouti.

Les négociations avec les pirates somaliens ont commencé depuis plusieurs semaines et s’est terminées par un succès avec le paiement d’une rançon estimée à deux millions de dollars.

Rappelons que le navire Hannibal II, géré par la société Gabès Marine Tankers (GMT) a été capturé par des pirates au large du Golfe d’Aden le 11 novembre 2010 et que le gouvernement du régime du président déchu, Zine El Abidine Ben Ali, n’a communiqué aucune information concernant cet incident.

J’aime ça : J’aime chargement…