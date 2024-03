Le fils du Colonel Kadhafi aurait été tué

Une rumeur circule aujourd’hui annonçant le décès du fils du Colonel Mouamar Kadhafi, Khamis, après qu’un pilote d’un avion de chasse ait dirigé son appareil vers la résidence du dirigeant dictateur Kadhafi à la ville Aziziya.

Mokhtar Mohamed Osman, un pilote de l’armée de l’air libyenne, avait eu pour ordre d’aller tirer sur les civils libyens à bord de son appareil mais ce dernier avait refusé de faire couler le sang de ses compatriotes et avait dirigé son avion vers la résidence de Mouamar Kadhafi dans le but de mettre fin à sa vie et arrêter la violence que subis les libyens. Il s’était écrasé alors avec on appareil sur la résidence du dirigeant libyen où son fils Khamis aurait été touché lors de cette opération. Ce dernier aurait été tué à cause de ses blessures selon les rumeurs qui circulent aujourd’hui, mercredi 16 mars 2011. L’information n’a pas été encore confirmée mais nous vous tiendrons au courant de la suite de cette affaire.

J’aime ça : J’aime chargement…