Niveau 6 atteint, Nicolas Sarkozy intervient et sept centrales nucléaires fermées en Allemagne

Le Japon connait depuis le 11 mars 2011 des tremblements de terre, presque, chaque jour, le plus puissant a été enregistré le 11 mars à 06h30 du matin d’une magnitude de 8,9 sur l’échelle de Richter. Ce séisme a causé un tsunami qui a fait plusieurs morts, selon un bilan provisoire, le nombre des morts est d’au moins 10.000 et le gouvernement japonais déclare n’avoir aucune nouvelle d’environ 30.000 personnes.

Mis à part les pertes matérielles et humaines, ce que tout le monde redoute le plus en ce moment est sans doute l’état de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi qui a connu des fuites, une panique qui a frappé les citoyens japonais et des alentours, la radioactivité a atteint une moyenne de dix fois supérieure à la normale à une centaine de kilomètres de Tokyo.

L’accident nucléaire au Japon est de niveau 6, “On est dans une catastrophe tout à fait évidente”, a affirmé l’agence de sûreté nationale. Le niveau 7 n’a été atteint qu’une seule fois dans le monde, lors de l’accident nucléaire de la centrale ukrainienne de Tchernobyl, en 1986.

Les incidents survenus à la centrale nucléaire japonaise ont remis en question la communauté internationale, notamment la France qui a déclaré à travers le président Nicolas Sarkozy qu’elle tirera toutes les conséquences de l’accident nucléaire au Japon. “Je me tiens informé minute par minute des événements dramatiques au Japon. Ce sont des événements graves, très graves même, qu’il ne faut surtout pas minimiser”, a déclaré Nicolas Sarkozy.

Quant à l’Allemagne, Angela Merkel a annoncé aujourd’hui, mardi 15 mars 2011, la fermeture pour trois mois des sept centrales nucléaires mises en service avant 1980. Elle a ajouté lors d’une conférence de presse que l’ensemble des réacteurs allemands allaient subir des vérifications et que toutes les questions soulevées par la sécurité des centrales devraient avoir été examinées au plus tard le 15 juin. Lundi, le gouvernement allemand a décidé de suspendre l’accord prolongeant la durée de vie des centrales atomiques allemandes.

En même temps, Vladimir Poutine a ordonné la révision du secteur nucléaire russe. Bref, le monde remet en question la sécurité des centrales nucléaires après le désastre causé par le séisme du Japon et la communauté internationale redoute un accident tel que celui de Tchernobyl.

