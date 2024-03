Un couvre-feu décrété à la ville du Metlaoui

Après les actes de violence et de vandalisme survenus le weekend dernier, un couvre-feu à la région du Metlaoui a été décrété en coordination entre le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Défense Nationale. Ce couvre-feu, qui s’étale de 19h jusqu’à 05h, vise à rétablir la sécurité et la stabilité de la région qui a été la scène de violents affrontements entre des groupes de citoyens suite à un faux communiqué autour de l’intention de la Compagnie des phosphates de Gafsa d’adopter le système de l’appartenance tribale, dans la répartition des postes d’emploi.

??Les unités de la Garde Nationale et de l’armée sont intervenus samedi dernier pour mettre fin aux affrontements entre les citoyens et disperser les agitateurs, plusieurs de ces derniers ont été arrêtés et 16 fusils de chasse ont été saisis selon le ministère de l’Intérieur.

Le juge d’instruction du Tribunal de Première Instance de Gafsa a émis une commission rogatoire pour permettre à la sous-direction des affaires criminelles au sein du ministère de l’Intérieur de se charger d’approfondir l’enquête sur l’implication d’un groupe d’individus dans les actes de violence survenus samedi dernier.

Le ministère public du même tribunal avait transmis au juge d’instruction le dossier de quatre individus, sous les accusations de complot contre la sûreté de l’Etat et incitation à l’affrontement entre les citoyens, conformément aux articles 68 et 72 du Code pénal.

Les quatre suspects ont été maintenus en garde à vue, ces quatre individus avaient occupé, sous le régime du président déchu des responsabilités locales et régionales importantes, et certains parmi eux appartenaient au parti dissous, le Rassemblement constitutionnel démocratique, ainsi qu’à des partis d’opposition.

Quant à la situation en ce début de semaine, le ministère de l’Intérieur a annoncé que le calme et la stabilité se sont rétablis grâce aux efforts de réconciliation entrepris par les habitants de la ville et ceux des zones avoisinantes.

