Le premier steak de laboratoire serait vendu à Londres

Le plus cher steak jamais vendu sera servie pour la première fois à Londres le 5 Août 2013.

Ce steak est entièrement créé en laboratoire par des cellules souches de bœuf.

Son prix serait de 290 000 euros.

Ce steak de laboratoire pèse à peine 140g et est constitué de 3000 souches de cellules musculaires artificielles superposées.

Les scientifiques qui ont créé ce steak estiment que la viande synthétique pourra aider à pallier à la demande croissante de viande.

Le professeur Mark Post, qui est le leader du groupe de recherche, a indiqué qu’il serait possible d’ajouter à ce steak du tissu graisseux ou encore des nutriments et ce dans le but d’avoir des steaks parfaitement identiques à celles que le consommateur achète habituellement.

On attendra le 5 Août pour savoir le verdict du goût de ce steak de laboratoire!

