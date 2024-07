Lotfi Ben Jeddou : L’institution sécuritaire est infiltrée

L’actuel ministre de l’interieur, Lotfi ben Jeddou a tenu aujourd’hui à répondre répondu aux assertions faites par le syndicat de la sécurité républicaine par le biais du secrétaire général du syndicat de l’établissement pénitentiaire Walid Zarrouk à propos de l’existence d’un réseau de sécurité parallèle au sein du ministère. Ben Jeddou a affirmé qu’il n’est pas au courant de l’existence d’un tel appareil sécuritaire, tout en indiquant avoir procédé à quatre changements au moment où il a appris l’infiltration des services de sécurité de l’aéroport de Tunis Carthage.

Pareil pour la garde des frontières au sein de laquelle il a procédé à de nombreux changements.

Le ministre de l’intérieur a souligné que quant à la police parallèle, il suffisait que quelqu’un présente ses services ou déclare sa loyauté à un quelconque parti pour être considéré comme sécurité parallèle, il a ajouté qu’il n’ y avait pas de sécurité parallèle et celui qui a des preuves du contraire il faut qu’il fournisse des preuves.

Le plus grave dans les déclarations de Lotfi ben Jeddou c’est le fait d’avoir reconnu qu’il y a une infiltration de certains agents des forces de l’ordre par différents partis et même par des salafistes !! On évoque le neveu d’Abou Iyadh, Riadh Bellatif qui serait chargé de la formation au sein du Ministère de l’intérieur.

Pour rappel Abou Iyadh est depuis des mois recherché par les forces de l’ordre.

Ben Jedou a déclaré qu’il luttait contre ce phénomène par l’éloignement et l’isolement.

