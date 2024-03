8eme Festival Méditerranéen de la Guitare, Symphony X à l’affiche

Le Festival Méditerranéen de la Guitare fête cette année son 8eme anniversaire et ce du 21 au 26 mars 2011. On aura vu passer sur sa scène des artistes de renom tels que Juan Carmona, Robert Plant, Louis Betignac, Sylvain Luc, Haggard, etc… Il aura permis aussi de révéler des groupes tunisiens tels que Myrath et 13 Days Later, qui viennent tous deux de signer avec des labels européens.

On comprend dés lors l’engouement des jeunes groupes tunisiens à vouloir prendre part aux auditions programmés quelques mois avant le démarrage du Festival. Les meilleurs d’entre eux sont, en effet, sélectionnés et peuvent rêver de séduire un producteur étranger.

Espace de découverte de grands artistes internationaux mais servant aussi de tremplin pour la nouvelle génération d’artistes tunisiens, ce FMG a donc acquis une maturité certaine et une notoriété internationale.

Dans sa 8eme édition, le Festival Méditerranéen de la Guitare s’étale du 21 au 26 mars pour nous faire découvrir quatre groupes par jour, pour un total de 24 passages sur scène.

L’ouverture sera effectuée par Patrick Rondat suivi par Kais Hassen, Wrong Side Out et Vegas pour le premier jour. Un gros calibre aussi fera son apparition le dernier jour à la Coupole d’el Menzah, Symphony X prévu pour le 26 mars à 18h00.

Programme:

Lundi 21 mars 2011 au centre culturel Menzah VI à partir de 18h30

Patrick Rondat

Kais Hassen

Wrong Side Out

Vegas

Le prix d’entrée de cette première journée est de 15 TND

Mardi 22 mars 2011 au centre culturel Menzah VI à partir de 18h30

Rock @ Menzah 6

Infernal Tragedy

Flagellation

Apostol

Veilikan

Le prix d’entrée de la deuxième journée est de 10 TND

Mercredi 23 mars 2011 au centre culturel Menzah VI à partir de 18h30

Freak Kitchen

This Dead Hour

Carthagena

Brabra Generation

Le prix d’entrée de la troisième journée est de 15 TND

Jeudi 24 mars 2011 au centre culturel Menzah VI à partir de 18h30

Rock @ Menzah 6

Slim Ben Ammar

Chased

Infinity

Deadmoon

Le prix d’entrée de cette quatrième journée est de 10 TND

Vendredi 25 mars 2011 à l’Acropolium à partir de 19h00

Acid Bass Friday

//Krux

//Deejay Dirty Vega

//Karim Ben Hadj Ali (VJ)

Le prix d’entrée de cette cinquième journée est de 15 TND

Samedi 26 mars 2011 à La Coupole d’el Menzah à partir de 18h00

Symphony X

Brainstorming

Barzakh

Amaranthe

Deux formules d’entrée sont disponibles, 20 TND pour une place dans les gradins et 30 TND en Orchestre.

Toutefois, une formule globale est disponible pour les fans du Festival, 50 TND pour un pass à toutes les soirées.

