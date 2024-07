Une attaque terroriste fait neuf morts parmi les forces armés au Jebel Chaambi

On fait état de 9 morts et quelques blessés suite à une attaque terroriste sur un convoi militaire à Jebel Châambi en fin d’après midi.

D’après les informations, ils y auraient 2 soldats égorgés et 7 autres tués par balles, les armes des soldats ont été volées et le camion parti à la rescousse pour le renfort est tombé sur une mine qui a explosé et fait 3 blessés.

Le Châambi reprend sa pétarade mortelle comme par hasard juste après le discours du premier ministre provisoire Ali Larrayedh.

Selon le correspondant de la chaîne Al Watania 1 l’hôpital de Kasserine enregistre un état de panique et de colère suite à ces décès.