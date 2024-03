Originalité, créativité et prise d’initiative sont trois noms avec lesquels je décris un jeune talentueux de photographie Wassim Ghozlani. Mise à part les photos qu’il a réalisées concernant notre révolution, il vient de créer un concept assez original en son genre et voilà son message qui concerne cette photo :

Pré-commande du poster affiche « Tunisia Révolution Graffiti Poster » prévu le 20 mars.

Pour information, ce poster A0 de dimension 84,1 x 118,9cm est en édition limitée à 200 exemplaires. Chaque exemplaire est numéroté en bas à droite, signé par l’artiste (WG) et fourni avec un certificat d’authenticité.

Prix : 30 DT (dont 30% pour la création d’un projet artistique en faveur des villes de l’intérieur du pays)

Pour pré-commander le poster envoyez un e-mail à l’adresse suivante : [email protected] avec votre nom, prénom et numéro de téléphone (premier arrivé, premier servi).

« Lors des jours glorieux du sit-in d’El Kasbah, les gens se sont exprimés directement, avec toute forme de support et toute couleurs, sur les murs. Ces expressions sont la représentation extrême et noble de l’Art. La Révolution a désormais son Art. Ces traces artistiques forment désormais un patrimoine national qu’il faut sauvegarder. EL Kasbah est un instant majeur de l’Histoire de la Révolution Tunisienne, et la Révolution Tunisienne est un grand moment de l’Histoire humaine. Sauvegarder cet art est un devoir national. »

Les commandes ont déjà commencé, donc n’hésitez pas à envoyez vos mails pour en commander.

Et pour le plaisir de vos yeux, je vous conseille de visiter son site web : www.wassghoz.com

