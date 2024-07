Atef Ben Hassine s’adresse au président Marzouki

L’artiste tunisien Atef Ben Hassine (alias Choko) s’est adressé hier au président Moncef Marzouki et ce en écrivant une lettre dans son compte facebook.

Bonjour Mr le président de la république tunisienne Mr Moncef Marzouki.

Permettez moi Mr le président de vous annoncer que vous avez trahi ton peuple tunisien ! on avait cru que vous étiez un grand militant des droits de l’homme et aujourd’hui vous insistez de ne rien dire et de choisir le silence malgré tout !

Mr le président permettez moi citoyen et artiste tunisien de vous annoncer qu’on a vécu la plus mauvaise période dès que vous aviez mis les pieds au palais de Carthage !!!

Certainement Mr le président , vous avez bu les meilleures alcools et vous avez très bien profité des vacances au palais de Carthage et je sais combien Mr le président c’est difficile de quitter tout ce confort d’être président et c’est humain je comprends parfaitement ce coté en vous et ce complexe psychologique due a une grande haine du pouvoir dont vous avez souffert des années et des années.

Mais Mr le président aujourd’hui les tunisiens se tuent à cause de ce que fait la troika et vous êtes membre malheureusement de cette « organisation » mafieuse qui n’a aucun projet de civilisation pour ce pays ; alors tu es le plus mauvais et ça me fait de la peine quand le peuple te compare à Ben Ali malgré toute la haine qu’on a pour ce type et le malheur est que le peule aujourd’hui préfère Ben Ali, est ce que ça vous va Mr le président??? On préfère le grand mafieux qui a volé la Tunisie pendant des années et des années et on vous rejette, vous devez avoir honte, peut être qu’ils ne vous disent pas ça mais je vous le jure que c’est une vérité qui nous fait mal. Mr Marzouki vous êtes militant contre la dictature alors comment l’accepter aujourd’hui et vous êtes là pour moi le plus grand dictateur sanguinaire de nos jours !!!

Marzouki prenez vos affaires et tout droit au Bardo votre place est avec les militants pour en finir avec ce cauchemar et on aura après tout le temps de boire et fêter une vraie victoire contre les assassins !!

Je suis désolé Mr le président mais c’est une vérité vous n’êtes pas fait pour la politique, vous êtes là pour militer et être avec les ouvriers de ce pays, avec les pauvres, avec les artistes, avec ce peuple … alors prenez vos affaires et quittez ce palais ….. je suis prêt à vous emprunter ma maison si vous voulez, l’essentiel laissez Carthage et allez vers votre peuple, j espère que vous lisiez cet article qui est écrit par un artiste tunisien loin de la politique et les enjeux de la politique!!!

Allez y Monsieur revenez à vos débats et à vos papiers et à vos crayons, écrivez nous un beau livre sur le pouvoir et comment il peut tout mettre en jeu, allez y Monsieur Marzouki l’écrivain, le sociologue, le penseur le … le …. le … tuez ce Marzouki président et sauvez le de cette chaise de la fin ….. voilà monsieur un petit message qui peut vous remettre un peu en question si vous arrivez un jour à le lire.

Atef Ben Hassine. Artiste tunisien.

