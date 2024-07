France – Cannes: Des bijoux estimés à plusieurs millions d’euros volés à l’hôtel Carlton

Digne des plus grands films Hollywoodien, une exposition temporaire de bijoux d’exception à l’hôtel Carlton à Cannes a tourné au drame lorsqu’un homme armé s’est emparé dimanche de plusieurs sacoches contenant de la joaillerie. On estime a plusieurs millions d’euros la valeur du butin.

La police a affirmé qu’un homme armé, ganté et le visage dissimulé s’est emparé dimanche de plusieurs sacoches contenant des bijoux et des montres évalués à plusieurs millions d’euros, les faits se sont déroulés à l’hôtel Carlton à Cannes et plusieurs personnes se trouvaient au moment des faits.

L’exposition était au palace depuis le 20 juillet, elle contenait des bijoux d’exception de la maison Leviev, qui est basée à Moscou et qui est réputée pour ses diamants de grande valeur.

la direction du Carlton n’a pas confirmé le montant du butin mais selon le quotidien Nice-Matin, il serait évalué à 40 millions d’euros.

Il est à noter que le braquage s’est déroulé sans aucune violence comme l’a indiqué une source judiciaire, le malfaiteur était en effet armé d’une arme de poing et s’est remplir plusieurs sacoches contenant des bijoux et des montres incrustées de diamants.

Actuellement la police procède à l’exploitation des éléments de vidéosurveillance.

