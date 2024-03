Décès de plus de 310, 350 portées disparues après le séisme du Japon

Selon une information relayée par l’agence de presse japonaise Kyodo News, le nombre des disparus s’élève actuellement à plus de 310 personnes et 350 sont portées disparues.

L’agence de presse rapporte selon la police japonaise que 110 morts ont été confirmés par différentes régions du nord et de l’est du Japon et entre 200 et 300 corps ont été retrouvés sur la plage après le passage du tsunami.

350 personnes sont portées disparues depuis le début de la catastrophe qui a frappé les côtes japonaises selon les autorités locales, un séisme suivi par des tsunami avec des vagues qui ont atteint les 10 mètres de hauteur.

Selon la même agence, le ministère de la Défense japonais serait entrain de préparer 300 avions et 40 bateaux pour assister les opérations de secours.

“L’armée américaine se tient prête de son coté à fournir son assistance au Japon, notamment à envoyer des navires chargés d’aide humanitaire”, a rapporté un porte-parole à l’AFP. Les moyens que le Pentagone est prêt à mettre en oeuvre comprennent une demi-douzaine de navires, notamment deux navires d’assaut amphibie, l’Essex et le Boxer, des porte-hélicoptères à bord desquels se trouvent des unités de Marines.

