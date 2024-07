François Hollande condamne l’assassinat de Mohamed Brahmi

Le président François Hollande a condamné jeudi avec la plus grande fermeté l’assassinat par balles à Tunis du responsable d’un parti d’opposition tunisien, le député Mohamed Brahmi.

Dans un communiqué diffusé par la présidence, le chef de l’Etat a demandé que la lumière soit faite au plus vite sur ce meurtre, comme sur celui dont Chokri Belaïd (opposant, ndlr) a été la victime il y a moins de six mois.

Par ailleurs, François Hollande appelle l’ensemble des forces politiques et sociales tunisiennes à faire plus que jamais preuve du nécessaire esprit de responsabilité pour préserver l’unité nationale et garantir la poursuite de la transition démocratique.

Chef d’un parti d’opposition tunisien, le député Mohamed Brahmi, a été assassiné par balles devant son domicile près de Tunis. L’assassinat de Mohamed Brahmi est le deuxième du genre après celui de l’opposant Chokri Belaïd, tué également par balles le 6 février devant son domicile.

Le meurtre de ce dernier avait provoqué une grave crise politique dans le pays.

