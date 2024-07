Les bagelheads, nouvelle mode au Japon

Le Japon est connu pour son avancée technologique et assez souvent pour la mode.

Mais, la nouvelle mode japonaise choque toute la planète. Il s’agit des bagelheads.

C’est une modification corporelle. Le principe serait de s’injecter sous la peau du sérum physiologique, notamment sur le front pour lui donner la forme souhaitée.

Il y aurait même des clubs où se réunissent les adeptes de cette mode pour exposer l’excroissance de leur bagelhead.

Le nom de cette mode est tiré des gâteaux bagels qui ressemblent aux donuts. L’injection se fait en deux heures, sauf que les formes ne durent pas plus d’une journée car le corps absorbe rapidement le liquide injecté.

Un photographe et journaliste spécialisé dans la modification corporelle raconte: « J’ai rencontré Jérôme, qui est la personne qui a expérimenté en premier les injections de sérum physiologique, à Modcon en 1999. Modcon est une convention annuelle de modification corporelle extrême et il se trouve que cela se passait au Japon cette année-là. J’ai enfin pu essayer cela avec lui en 2003, et il m’a donné la permission de l’importer au Japon, donc j’ai monté une équipe à Tokyo pour administrer les injections à d’autres personnes. Et cela va comme ça depuis 2007. »

On penserait même que l’incident de Fukushima aurait touché le cerveau de certaines personnes !

