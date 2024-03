Ban Ki Moon et Hillary Clinton, bientôt, en visite en Tunisie

Ban Ki Moon, secrétaire général des Nations Unies, et Hillary Clinton, secrétaire d’État des États-Unis, deux figures politiques et des diplomates reconnus par le monde entier pourraient mettre le cap en Tunisie la semaine prochaine pour faire le point et discuter avec le gouvernement tunisien de la révolution de la dignité et la situation critiques des réfugiés dans le sud tunisien.

“La semaine prochaine je vais me rendre au Caire et à Tunis pour parler directement aux égyptiens et aux tunisiens”, a déclaré Hillary Clinton à des membres du Congrès américain. La secrétaire d’État des États Unis a visité l’Égypte à maintes reprises dans le passé, notamment à l’occasion de la visite du président américain Barack Obama, toutefois, elle n’a visité la Tunisie aucune fois depuis sa nomination.

Hillary Clinton a annoncé le jeudi, 10 mars courant, qu’elle se rendra au Caire et à Tunis pour pour encourager les réformes démocratiques réclamées par les manifestants, qui ont fait tomber les régimes autocratiques de Ben Ali et Moubarak.

Quant au secrétaire général des Nations Unis, Ban Ki Moon, il est attendu à Tunis pour y arriver probablement en fin de cette semaine, il visitera à cette occasion Ras Jédir pour découvrir de plus prés la situation des réfugiés en fuite des violences en Libye et qui ont été accueillis par le peuple tunisien et les autorités tunisiennes. Notons qu’un camp pouvant accueillir jusqu’à 20.000 personnes a été installé avec l’assistance de l’agence des nations unies pour les réfugiés.

