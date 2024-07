Alerte orange aux orages dans 13 départements

Certes, il faut chaud à Paris et dans toute la France, mais l’orage n’a pas de limite même en été.

En effet, Hier matin, un fort orage a touché plusieurs localités environnantes du vignoble bourguignon. Malheureusement, il y avait deux personnes qui étaient légèrement blessées. A cause de l’écoulement de l’eau, une femme âgée a chuté dans la rue à Beaune et a dû être hospitalisée. Et un vieil homme a été blessé par la chute d’une branche d’arbre sous laquelle il s’était abrité.

A Paris, les parcs et jardins publics sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

En fait, 13 départements sont en vigilance orange, notamment les 2 départements d’Alsace, les 4 de Franche-Comté, les 4 de Lorraine, en Côte-d’Or, en Haute-Marne et en Saône-et-Loire.

Alors que Paris et le département du Rhône sont encore en vigilance jaune pour la canicule.

