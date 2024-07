Les astronomes révèlent la date de l’Aïd

Selon Al Arabiya, le mois de Ramadan finira le Mercredi 7 Août 2013 et donc l’Aïd sera le Jeudi 8 Août 2013.

En effet, l’astronome, Dr. Khaled Zaâk, a expliqué que le non-achèvement du mois de Ramadan de l’année 2013 est certain. Mais en cas d’invisibilité du croissant lunaire, le mois Saint s’achèvera et comptera 30 jours. Pour lui, il y a de fortes probabilités que la vision sera claire et que seuls les résultats scientifiques de l’astre lunaire observés au télescope sont à prendre en considération et non la vision à l’œil nu.

